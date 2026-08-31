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В Черкасской области разоблачили участкового полицейского, который торговал психотропами
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31 августа 2026, 13:42

В Черкасской области разоблачили участкового полицейского, который торговал психотропами

31 августа 2026, 13:42
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Фото: ГБР
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Сотрудники ГБР разоблачили участкового офицера полиции Черкасщины на незаконном обороте психотропных веществ. Его отстранили от занимаемой должности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, в июле полицейский приобрел несколько граммов особо опасного психотропа PVP для последующего сбыта. В августе он повторно купил другое психотропное вещество – МДМА, которое также хранил с целью продажи.

Во время обысков у фигуранта изъяли доказательства, а проведенная экспертиза подтвердила опасность обнаруженных веществ.

Полицейскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, ГБР устанавливает возможных подельников фигуранта.

Напомним, утром 29 августа во Львовской области полицейский на BMW сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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