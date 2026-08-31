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31 августа 2026, 08:52

Убили бойца ВСУ и скрылись: на Полтавщине ликвидировали двух российских военных

31 августа 2026, 08:52
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ланновской общине в Полтавской области украинские военные провели спецоперацию по задержанию двух российских военных, которые скрывались после бегства из-под стражи. Обоих оккупантов ликвидировали

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на решения Карловского районного суда, передает RegioNews.

По данным следствия, 19 августа двое военнослужащих РФ скрылись из-под стражи в селе Петровское Изюмского района Харьковской области. Во время побега они убили военнослужащего ВСУ и завладели его автоматом АК-74, документами и автомобилем Mercedes-Benz ML 270.

На похищенном внедорожнике россияне добрались до Полтавщины и скрылись на территории частного домовладения в селе Федоровка Ланновской общины.

В ночь на 21 августа местные жители сообщили полицию о звуках выстрелов. По указанному адресу украинские военные провели спецоперацию. В результате боевого столкновения обоих российских военных ликвидировали на месте.

После этого правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли более 180 гильз разных калибров, гранату М-67, автомат АК-74 с магазином, а также угнанный автомобиль с документами погибшего украинского военного.

Напомним, на Херсонщине идентифицировали росгвардейца, который пытал мирного жителя. У мужчины диагностировали перелом носа и нейросенсорную потерю слуха. Росгвардейцу инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны.

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