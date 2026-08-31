Кто завершит войну в Украине

Есть ощущение, что война вступает в решающую фазу. Вести ее и дальше по инерционному сценарию, постепенно перемалывая на Донбассе и в степях Северного Причерноморья ресурсы друг друга еще годами, не получится

Есть ощущение, что война вступает в решающую фазу. Вести ее и дальше по инерционному сценарию, постепенно перемалывая на Донбассе и в степях Северного Причерноморья ресурсы друг друга еще годами, не получится

Фото из открытых источников

Просто ресурсы иссякают — причем как в Украине, так и в России. А тотально переводить страну на военные рельсы не хотят и не могут ни в Киеве, ни в Москве. Поэтому развязка, похоже, начинает развеваться на горизонте.

Но каковы возможные варианты завершения войны?

1. Коллапс государственности в России

2. Коллапс государственности в Украине

3. Компромисс и мирное соглашение

4. Остановка активных боевых действий без юридической фиксации новых реалий

Тип государственности (электоральная монархия) в Украине и России очень похож. Только в России путин за десятилетие царствования выстроил хард-версию, а в Украине она пока сравнительно лайт. Поэтому ставка на коллапс российской государственности, прежде чем коллапсирует Украина, очень рискованна. Может сыграть, а может и нет.

Автократии обычно коллапсируют неожиданно, но катастрофически. Ибо концентрация власти в одних руках кратно повышает цену любой стратегической ошибки. Плюс присущи автократиям непотизм, сервилизм и коррупция уменьшают устойчивость системы. А поскольку оба режима характеризуются коротким словом "воруют", вопрос лишь в том, в какой из дырявых кастрюль больше ресурса и с какой скоростью он вытекает в карманы вороватых "элит"…

Выгоден ли нам коллапс России? Безусловно, он лучше коллапса украинской государственности. Но на этом преимущества этой опции заканчиваются. Дважды на протяжении истории (в первой трети XVII и XX веков) россия после катастрофы пересобрала себя и приросла удельными украинскими землями. Не исключено, что ей это удастся и в третий раз.

Во-вторых, победа в войне зацементирует электоральную монархию и власть Зеленского в Украине. Победителей не судят. Не верите – спросите азербайджанцев. В результате мы получим свой молодой путь. И вся надежда останется на внешних доноров, потому что Украина давно не может сама обеспечивать финансирование даже базовых государственных функций за свой счет. Но отнесутся ли европейцы к украинскому президенту-победителю по известной формуле "Сучий сын, но наш сукин сын"?

Коллапс украинской государственности я даже не хочу рассматривать. Он означает, что наша трагическая история нас так ничему и не научила – и мы снова заплатим за нехватку стратегической мудрости миллионами потерянных жизней…

Два других варианта открывают путь к легитимному изменению власти в Украине, что может возродить надежду на лучшее будущее для этой страны. На то, что украинская государственность наконец-то начнет отличаться от русского по существу, а не только официальным языком и государственными цветами.

Особенность этой войны в том, что настоящая победа в ней – это не капитуляция россии. Это революционные перемены в Украине. Это превращение нашего государства из электоральной монархии в настоящую Res Publica – свободную страну ответственных граждан. Это возвращение Украины к своим республиканским истокам. Это о стране свободы и возможностях, а не о желто-голубой и украиноязычной версии россии.

В этом случае возникает вопрос, кто завершит эту войну или хотя бы ее текущую фазу? Очевидный ответ – это миссия и основополагающий вызов Зеленского. Потому что на нем, как на ржавом гвозде, держится конструкция украинской власти. Вынь его — и все с большой вероятностью посыплется. Вряд ли можно представить Украину, которая продолжает войну во главе со Стефанчуком или даже Арахамией. Не потому, что Стефанчук или Арахамия – не Турчинов, а потому, что на дворе 2026, а не 2014. И полевые командиры гораздо авторитетнее лидеров парламента.

Поэтому единственной альтернативой правлению Зеленского сейчас не выборы, а военная диктатура. Какая и будет завершать эту войну или… похоронит Украину.

Поэтому по всем вопросам к Зеленскому (которых ежедневно становится только больше) нужно понимать, что изменить его на троне может либо прекращение активной фазы боевых действий или военный переворот. Причем если мы разгромим Россию, Зеленский-победитель еще долго будет оставаться президентом моей страны. Ибо народ любит победителей. И прощает им все…