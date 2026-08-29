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Вечером 28 августа, около 20:10, в результате попадания вражеского БпЛА на территории предприятия в селе Мила Бучанского района вспыхнул масштабный пожар, началась детонация

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора и главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко, передает RegioNews.

Из-за угрозы и разрушений с места происшествия экстренно эвакуировали более 200 человек, среди которых есть дети.

В результате взрывов уничтожен частный дом, повреждены еще семь домов, пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

К сожалению, среди гражданского населения есть погибшие и пострадавшие, окончательное количество жертв уточняется.

Правоохранители начали расследование. Следствие проверит законность хранения на гражданском предприятии взрывоопасных материалов и ответственных должностных лиц.

Напомним, 28 августа в Киевской области после обстрелов вспыхнули складские помещения с последующей детонацией. На трассе Киев-Чоп (М-06) частично ограничили движение всех транспортных средств.