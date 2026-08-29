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29 августа 2026, 11:49

Детонация после удара РФ в Киевской области: повреждены около 50 домов, погибли 27 человек, более 40 пострадали

29 августа 2026, 11:49
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В селе Мила Бучанского района идет ликвидация последствий вражеского удара по составу с последующей детонацией взрывоопасных предметов. К работам привлечены более 300 работников ГСЧС, а также другие экстренные службы

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Подтверждена гибель 27 человек, и эта цифра не окончательная. Ранения разной степени тяжести получили 42 человека, среди которых четверо детей (семеро пострадавших госпитализированы).

Взрывами и пожаром повреждены около 50 домов, а также пансионат для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Из опасной зоны эвакуировали более 380 гражданских жителей (в том числе 59 детей).

На локации продолжаются аварийно-спасательные и противопожарные работы. Производится разборка конструкций, тушение пожаров, поисково-спасательные работы и обследование зданий и прилегающей территории.

В Дмитровском сельсовете действует оперативный штаб, где пострадавшим оказывают горячее питание, психологическую помощь и решают вопросы временного проживания.

СБУ и Нацполиция начали досудебное расследование по статье о служебной халатности. Следователи выясняют, кто принял решение о размещении боеприпасов вблизи жилой застройки вопреки установленным нормам.

Напомним, среди погибших – председатель Дмитриевской громады Бучанского района Тарас Дидич, который одним из первых отправился на место происшествия.

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