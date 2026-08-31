В Херсонской области будут судить мужчину за убийство женщины и ребенка и изнасилование

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Херсонщины, обвиняемого в умышленном убийстве двух человек и изнасиловании малолетнего ребенка

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, в июле 2022 года, во время временной оккупации Херсона российскими войсками, мужчина убил свою 40-летнюю бывшую жену и ее 7-летнюю дочь от первого брака.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что перед убийством девочка была изнасилована. Причиной смерти обоих потерпевших стало удушение.

После совершения преступления мужчина длительное время скрывался за границей. В марте 2025 г. ему заочно сообщили о подозрении.

Благодаря сотрудничеству украинских правоохранителей с компетентными органами Польши мужчину задержали и 19 марта 2026 года экстрадировали в Украину.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей и ожидает приговора суда.

Ему инкриминируют пункты 1, 2, 10 части 2 статьи 115 и часть 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство двух лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах, и изнасилование малолетнего лица.

По санкциям этих статей мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, что военнослужащему Вооруженных сил РФ сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением - его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней во время временной оккупации части Херсонской области .