Взрыв в райотделе полиции в Ровно: ДБР открыло производство из-за гибели взрывотехника
В Ровно 31 августа около 15:30 на территории внутреннего двора отделения полиции №1 произошел взрыв при исполнении служебных обязанностей работниками взрывотехнической службы
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
В результате детонации погиб один специалист управления взрывотехнической и кинологической службы, еще трое полицейских этого же подразделения получили травмы.
По факту взрыва Государственное бюро расследований приступило к судебному расследованию по статье 264 Уголовного кодекса Украины — небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины детонации.
Напомним, что в Ровно 31 августа произошел взрыв в административном здании районного отдела полиции. Пока известно об одном погибшем полицейском.