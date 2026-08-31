Взрыв в райотделе полиции в Ровно: ДБР открыло производство из-за гибели взрывотехника

Фото: полиция Ровенской области

В Ровно 31 августа около 15:30 на территории внутреннего двора отделения полиции №1 произошел взрыв при исполнении служебных обязанностей работниками взрывотехнической службы

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

В результате детонации погиб один специалист управления взрывотехнической и кинологической службы, еще трое полицейских этого же подразделения получили травмы.

По факту взрыва Государственное бюро расследований приступило к судебному расследованию по статье 264 Уголовного кодекса Украины — небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины детонации.

Напомним, что в Ровно 31 августа произошел взрыв в административном здании районного отдела полиции. Пока известно об одном погибшем полицейском.