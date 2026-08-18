"Так не может работать демократическое государство": Михаил Федоров заговорил о выборах

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Бывший министр Михаил Федоров внезапно записал обращение к народу. Он заявил, что важно не допускать, чтобы РФ определяла, когда украинцы смогут выбирать свою власть.

Об этом Михаил Федоров сказал в своем обращении, передает RegioNews.

По словам Михаила Федорова, демократия не должна являться заложницей РФ. Он отметил, что Украина должна найти законный, безопасный механизм для того, чтобы восстановить демократический процесс даже при длительной войне.

"Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных. Миллионов украинцев за рубежом. Людей в прифронтовых регионах. Нужно обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным", - говорит Федоров.

Он отметил, что особенно опасно то, когда "у общества возникает ощущение, что главным критерием для назначения человека является не его профессиональность, не результат и не способность изменять страну, а личная лояльность к системе".

"Да не может работать современное государство. И тем более не может работать страна, которая ведет войну за свое существование. Мы должны говорить и о коррупции. Не потому, что это популярное слово. А потому, что во время войны коррупция приобретает совсем другое значение", - заявил Михаил Федоров.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Фёдорова. Участники протестуют против его отставки.

Впоследствии Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Облаку исполняет обязанности министра обороны .

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а также назначение Михаила Драпатого.

Федоров отказался от должностей , которые предлагал ему Зеленский. По его словам, только в должности главы Минобороны он сможет завершить реформу, борьбу с коррупцией и трансформацию армии.

Впоследствии ветеран Дмитрий Козянский заявил, что протесты за реформы в Министерстве обороны будут продолжаться.