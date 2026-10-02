Дом Александра Усика пострадал в результате обстрела
Жена боксера Александра Усика шокировала фото в соцсети. Она показала, как выглядит их дом после обстрела.
Об этом сообщает "УНИАН", передает RegioNews.
На фото, опубликованном Екатериной, можно увидеть, что в их доме в результате обстрела треснуло окно. Когда это произошло, она не стала уточнять, как и давать другие детали.
К счастью, семья боксера не пострадала, ведь в момент повреждения была за границей.
Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко и ее бывший муж показывали кадры , как выглядел район с роддомом, где родился их сын, после российской атаки.
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