Дом Александра Усика пострадал в результате обстрела

Фото из открытых источников

Жена боксера Александра Усика шокировала фото в соцсети. Она показала, как выглядит их дом после обстрела.

Об этом сообщает "УНИАН", передает RegioNews.

На фото, опубликованном Екатериной, можно увидеть, что в их доме в результате обстрела треснуло окно. Когда это произошло, она не стала уточнять, как и давать другие детали.

К счастью, семья боксера не пострадала, ведь в момент повреждения была за границей.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко и ее бывший муж показывали кадры , как выглядел район с роддомом, где родился их сын, после российской атаки.