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21 июля 2026, 22:45

Кто будет вместо Сырского: Зеленский назвал имя нового главкома

21 июля 2026, 22:45
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Фото из открытых источников
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Президент официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Он назвал имя нового главкома.

Об этом сообщает президент Украины, передает RegioNews.

"Определил, что новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Факт – что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, Харьковской наступательной операции, Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину", - говорит Владимир Зеленский.

Кто такой Михаил Драпатый

Это генерал-майор, военный деятель. В 2014 году он командовал 2-м механизированным батальоном 72-й ОМБр. Во время операций на востоке Украины его подразделение участвовало в освобождении Мариуполя.

С ноября 2024 по июнь 2025 занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. Впоследствии он занимал должность Командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Впоследствии в СМИ стали появляться сообщения о том, что Владимир Зеленский уволил с должности главкома Александра Сырского.

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