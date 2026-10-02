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02 октября 2026, 23:55

Ведущая Леся Никитюк рассказала, о чем разговаривает с годовалым сыном

02 октября 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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Ведущая Леся Никитюк откровенно делится историями о своем материнстве. Ее сыну Оскару уже чуть больше одного года

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ведущая с сыном находится на ее родной Хмельнитчине, где живут ее родители. Раньше она говорила, что там ей поспокойнее. В частности, по сравнению с ритмом столицы.

Ведущая иронически рассказала, какие разговоры у нее есть с маленьким сыном.

"Самые распространенные фразы за день: "Кака", "не беги туда", ну зачем ты ему хвоста крутишь", "скоро будем спатки", "не разбрасывай", "один в одиночку", "это табуретка, а не машина", - говорит Леся.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, на что тратит деньги. Оказалось, есть вещи, на которые она вообще не хочет тратить большие суммы.

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