В Харьковской области водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 2 октября около 16:00 в поселке Высокий Харьковского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Водитель автомобиля RENAULT SCENIC сбил 10-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению, от полученных травм девочка погибла на месте.

Водитель, предварительно, был трезв. После ДТП он сам вызвал полицию и медиков.

Напомним, ранее на Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП. От полученных травм на месте аварии погиб 55-летний водитель ВАЗа. Еще два человека пострадали.