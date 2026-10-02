В Харьковской области водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку
Авария произошла 2 октября около 16:00 в поселке Высокий Харьковского района. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.
Водитель автомобиля RENAULT SCENIC сбил 10-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению, от полученных травм девочка погибла на месте.
Водитель, предварительно, был трезв. После ДТП он сам вызвал полицию и медиков.
Напомним, ранее на Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП. От полученных травм на месте аварии погиб 55-летний водитель ВАЗа. Еще два человека пострадали.
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