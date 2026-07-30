"Нас не услышали": в Киеве планируют протестное шествие, требуя возвращения Михаила Федоров в Минобороны
В Киеве вторую неделю подряд продолжаются протесты. Митингующие требуют возвращения Михаила Федорова на должность министра обороны
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Ветеран Дмитрий Козянский заявил, что 31 июля в Киеве организуют протестное шествие. Митингующие будут требовать реформы в сфере обороны. Шествие начнется в 19:00 у памятника Тарасу Шевченко и завершится на площади Ивана Франко.
Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.
С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Фёдорова. Участники протестуют против его отставки.
Впоследствии Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.
Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.
Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Облаку исполняет обязанности министра обороны.
Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а также назначение Михаила Драпатого.
Федоров отказался от должностей, которые предлагал ему Зеленский. По его словам, только в должности главы Минобороны он сможет завершить реформу, борьбу с коррупцией и трансформацию армии.