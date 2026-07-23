Зеленский предложил Федорову новую должность

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Об этом он сообщил во время совместного с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином общения с журналистами, пишет Укринформ, передает RegioNews .

Отвечая на вопрос, останется ли Михаил Федоров в команде президента и на каком посту, Зеленский сказал:

"Я считаю, что Михаил в команде. Я предложил ему несколько должностей; последняя должность, чтобы не идти в детали всех наших встреч, - вице-премьер-министр Украины по военным новациям".

Зеленский подчеркнул, что "должна быть координация новаций с руководством Министерства обороны, с главкомом нашей армии, с Генштабом и, безусловно, с Президентом Украины".

Глава государства не уточнил, принял ли Федоров его предложение.

Напомним, что 21 июля президент Украины Владимир Зеленский провел еще одну встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.