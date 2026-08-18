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18 серпня 2026, 22:35

"Так не може працювати демократична держава": Михайло Федоров заговорив про вибори

18 серпня 2026, 22:35
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Фото з відкритих джерел
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Колишній міністр Михайло Федоров раптово записав звернення до народу. Він заявив, що важливо не допускати, щоб РФ визначала, коли українці зможуть обирати свою владу

Про це Михайло Федоров сказав у своєму зверненні, передає RegioNews.

За словами Михайла Федорова, демократія не повинна бути заручницею РФ. Він зауважив, що Україна повинна знайти законний, безпечний механізм для того, щоб відновити демократичний процес навіть за умови тривалої війни.

"Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових. Мільйонів українців за кордоном. Людей у прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість. Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим", - каже Федоров.

Він зазначив, що є особливо небезпечним те, коли "в суспільства виникає відчуття, що головним критерієм для призначення людини є не її професійність, не результат і не здатність змінювати країну, а особиста лояльність до системи".

"Так не може працювати сучасна держава. І тим паче не може працювати країна, яка веде війну за своє існування. Ми повинні говорити і про корупцію. Не тому, що це популярне слово. А тому, що під час війни корупція набуває зовсім іншого значення", - заявив Михайло Федоров.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

З 16 липня у різних містах України проходять акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники протестують проти його відставки.

Згодом Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.

Ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого ЗСУ, а також призначення Михайла Драпатого.

Федоров відмовився від посад, які пропонував йому Зеленський. За його словами, лише на посаді очільника Міноборони він зможе завершити реформу, боротьбу з корупцією та трансформацію армії.

Згодом ветеран Дмитро Козянський заявив, що протести за реформи в Міністерстві оборони будуть продовжуватись.

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