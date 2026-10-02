Цены на бензин пошли на убыль: что происходит на АЗС
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Теперь после подорожания цены на АЗС снова начали опускаться.
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 2 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,00 гривны за литр (-0,57 гривны);
- бензин А-95 – 89,25 гривны за литр (-0,02 гривны);
- бензин А-92 – 85,98 гривны за литр (без изменений);
- дизтопливо – 98,40 гривны за литр (-0,04 гривны);
- автогаз – 43,93 гривны за литр (без изменений).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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