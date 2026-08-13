12:30  13 августа
В Николаеве мужчину отправили за решетку из-за 13 шоколадок
09:55  13 августа
Столкновение двух легковушек в Полтаве: пострадали двое взрослых и ребенок
09:12  13 августа
Нападение в гостинице в центре Киева: мужчина порезал лицо посетителю из-за замечания
UA | RU
UA | RU
13 августа 2026, 14:58

Удар в лицо из-за украинского акцента: в Варшаве пострадала несовершеннолетняя девушка

13 августа 2026, 14:58
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Варшаве произошел конфликт, во время которого несовершеннолетняя девушка получила травмы и потеряла два передних зуба

Об этом в социальной сети X сообщает издание NEXTA Polska, передает RegioNews.

По словам женщины, компания подростков отдыхала в одном из парков Варшавы. К ним подошла группа поляков старше 30 лет и попросила сигареты.

После того, как нападавшие услышали украинский акцент девушки, между ними якобы возникла ссора. По словам матери потерпевшей, одна из женщин забрала у подростка телефон, после чего ударила ее в лицо.

В результате удара девушка потеряла два передних зуба.

Мать потерпевшей обратилась в полицию. Пока лиц, причастных к инциденту, правоохранители не установили.

Обстоятельства конфликта выясняются.

Напомним, в польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове. Полиция разыскивает нападающего.

Недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Обидчиков взяли под стражу на три месяца.

Ранее в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента. Во время конфликта мужчина требовал от детей "возвращаться в Украину" и выкрикивал оскорбительные фразы в их адрес.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Польша Варшава конфликт зубы несовершеннолетняя украинцы поляки
В Киеве конфликт между мужчинами закончился стрельбой
12 августа 2026, 10:57
Втянули несовершеннолетнюю в проституцию: во Львове будут судить двух сестер
12 августа 2026, 08:16
В Черкасской области умерла 11-летняя девочка: полиция выясняет обстоятельства трагедии
10 августа 2026, 14:37
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Организовал депортацию украинских детей: сообщили о подозрении губернатору Рязанской области
13 августа 2026, 16:58
Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: на Дубенщине бус влетел в грузовик, погиб водитель
13 августа 2026, 16:45
30 кг каннабиса и 300 кустов конопли: в Черкасской области накрыли наркогруппировку
13 августа 2026, 16:38
Иглы, шприцы и ампулы тоннами: в Киеве на складе обнаружили опасные медицинские отходы без соблюдения условий
13 августа 2026, 16:30
В Нидерландах утонули двое украинцев: погибшим было 15 и 20 лет
13 августа 2026, 16:23
На Прикарпатье из-за спора за землю отец выстрелил в сына
13 августа 2026, 16:10
На Днепропетровщине кафиры атаковали дронами пожарных во время тушения огня
13 августа 2026, 15:59
Аттестацию в БЭБ прошли только 12 из 50 руководителей: 74% состава обновят
13 августа 2026, 15:57
В Энергоатоме сообщили о катастрофическом износе оборудования на ЗАЭС из-за блекаутов
13 августа 2026, 15:50
В Херсонской области "директор" школы устроила для детей "российское образование"
13 августа 2026, 15:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Николай Княжицкий
Юрий Касьянов
Все блоги »