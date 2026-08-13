Удар в лицо из-за украинского акцента: в Варшаве пострадала несовершеннолетняя девушка

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В Варшаве произошел конфликт, во время которого несовершеннолетняя девушка получила травмы и потеряла два передних зуба

Об этом в социальной сети X сообщает издание NEXTA Polska, передает RegioNews.

По словам женщины, компания подростков отдыхала в одном из парков Варшавы. К ним подошла группа поляков старше 30 лет и попросила сигареты.

После того, как нападавшие услышали украинский акцент девушки, между ними якобы возникла ссора. По словам матери потерпевшей, одна из женщин забрала у подростка телефон, после чего ударила ее в лицо.

В результате удара девушка потеряла два передних зуба.

Мать потерпевшей обратилась в полицию. Пока лиц, причастных к инциденту, правоохранители не установили.

Обстоятельства конфликта выясняются.

Напомним, в польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове. Полиция разыскивает нападающего.

Недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Обидчиков взяли под стражу на три месяца.

Ранее в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента. Во время конфликта мужчина требовал от детей "возвращаться в Украину" и выкрикивал оскорбительные фразы в их адрес.