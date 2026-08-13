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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
13 августа 2026, 08:33

Дроны, политика и деньги: как изменился характер войны и что ждет Украину

13 августа 2026, 08:33
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Как нам выиграть или не проиграть войну? – часть третья
Фото: Facebook
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Вторая – там где речь шла о крепости Бахмут, о Великом контрнаступлении, походах на Белгород и Курской операции – удалена цензурой. Не ко времени…

Итак, какие цели у нашего врага, какие задачи он решает сейчас, и какие у него слабые места?..

Куда нужно бить, чтобы не потерять Украину в бесконечной войне на истощение, "до победного конца", за которую так ратуют наши новые оружейные олигархи, стремясь освоить до копейки все 60 млрд западной финансовой помощи на производство вооружения.

Главное, что нужно помнить: цель у россии одна – поглощение Украины, демонтаж украинской государственности, ассимиляция украинской нации. А вот задачи на разных этапах разные.

После неудачного блицкрига в начале войны, враг откатился за границу в Киевской, Черниговской, Сумской областях, сделав правильный вывод, что он их не удержит. Частично нам удалось выбить врага из Харьковской и Херсонской областей. Враг сконцентрировал свои усилия на захвате Луганской и Донецкой областей, как критически важных для завершения первого этапа так называемой СВО.

Путин планировал завершить СВО (не войну) оккупацией Донбасса еще в конце 2024 – начале 2025, и так возможно, случилось бы, если бы накануне, еще во времена Байдена, Конгресс США не заблокировал военную помощь Украине на полгода, а потом Трамп не переложил финансовое бремя военной поддержки Украины на союзников.

У союзников запасов традиционных видов вооружения было не много, да и в Штатах они были почти исчерпаны, но были деньги, и тогда решили давать деньги напрямую Украине на производство (и покупку) оружия.

Так появилась так называемая "датская модель", к которой потом присоединились другие страны. Так появился, к слову, "Файерпоинт", когда никому ранее неизвестной компании сразу дали 320 млн долларов датских налогоплательщиков в начале 2024 года.

Финансирование союзниками производства оружия привело к резкому росту объемов производства дронов в Украине. А какое еще оружие мы можем производить массово?.. Ну, разве что броневики на западных автомобильных шасси с использованием западной брони, да бракованные минометные мины. С дронами куда проще: не нужно дорогое оборудование, не нужны большие заводы, высококвалифицированные рабочие – все собирается из китайских комплектующих даже "домохозяйками на кухне" ))

Насыщение фронта ударными фпв-дронами, дронами-бомберами, разведчиками, создание специализированных дроновых подразделений и СБС радикально изменило характер войны – традиционные виды вооружения отошли на второй план, некоторые просто исчезли с поля боя, характер войны изменился, и это сломало планы путина по завершению СВО – война стала затяжной, высокотехнологичной, а развитие дальнобойных дронов, массовое производство и применение таких дронов сделало войну войной на истощение.

Впоследствии, эволюция средств противовоздушной обороны - у нас дронов-перехватчиков, у врага – малых антидроновых ЗРК ("Панцирь-СМД-Е") привела к появлению реактивных дронов с большей скоростью, что затрудняет их перехват дронами-перехватчиками, и к увеличению производства баллистических ракет у врага.

Крылатые ракеты постепенно теряли за годы войны свою эффективность и полностью проиграли баллистическим ракетам по критерию "стоимость/возможность преодоления ПВО", и по стоимости перехвата – сбить крылатую ракету или дрон можно достаточно дешевыми и доступными средствами ПВО, а вот для сбития баллистики нужны дефицитные противоракеты, стоимость которых в несколько раз выше самой баллистики.

Итог третьей части: война радикально изменилась, и продолжает меняться. Изменился характер и способ поддержки союзниками Украины, что привело к изменению сегодняшних задач войны у противника (цель не изменилась), и целей войны у нашего военно-политического руководства.

Никто сейчас не ищет мира.

Путину выгодно затягивание войны до полного истощения Украины, разрушения экономики, роста недовольства среди населения, ослабления государственности, и попадания Украины, уже как территории, в зависимость от москвы.

Нашей правящей элите война выгодна как инструмент сохранения власти и способ зарабатывания невиданных доселе состояний. Поэтому мы и слышим от некоторых наших известных "оружейников", тесно связанных с властью, что война закончится "только под стенами Кремля", "полным демонтажем россии", и т.д. – то есть, никогда.

Обидно, когда на ход, характер, задачи и цели войны влияют грязная политика и большие деньги. В таких условиях и выиграть войну невозможно, и проиграть нельзя, потому что потеряем Украину.

Конец третьей части. Первую можно почитать по ссылке.

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Украина война РФ побережье враги фронт ВСУ
 
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