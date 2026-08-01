12:27  01 августа
В Харькове из-за обстрела РФ загорелись склады издательства "Ранок"
10:29  01 августа
На Львовщине столкнулись легковушка и автобус: 11 человек травмированы
01:35  01 августа
Певец Владимир Дантес начал неожиданный бизнес
UA | RU
UA | RU
01 августа 2026, 15:15

Напал со спины и ударил палкой: в Польше разыскивают обидчика украинки

01 августа 2026, 15:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове. Полиция разыскивает нападающего

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualna Polska, сообщает RegioNews.

Инцидент произошел 30 июля около 15:30 на лестнице на улице Желязной в Гдыне. По предварительным данным правоохранителей, мужчина атаковал женщину со спины, после чего скрылся.

Пострадавшая рассказала, что не видела нападающего, поскольку удар нанесли врасплох. По ее словам, предмет, которым ее ударили, был очень жестким.

После нападения женщину доставили в городскую больницу Гдыни, где ей была оказана медицинская помощь. После обследования ее выписали, угрозы для жизни нет.

Полицейские провели осмотр места происшествия, собрали вещдоки и документируют обстоятельства инцидента. Пока правоохранители не обнаружили признаков того, что нападение было совершено на почве национальной ненависти.

В то же время, в соцсетях распространяется информация, что перед нападением женщина разговаривала на украинском языке.

Напомним, недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару , якобы услышав их акцент. Обидчиков взяли под стражу на три месяца.

Ранее в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента. Во время конфликта мужчина требовал от детей "возвращаться в Украину" и выкрикивал оскорбительные фразы в их адрес.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Польша нападение Избиение полиция палка
В Харьковской области мужчина нападал на женщин на пляже
29 июля 2026, 17:05
Все новости »
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
На Харьковщине девушка украла более 50 тыс. грн у отца погибшего защитника
01 августа 2026, 17:45
"Возвращаем войну в Россию": Зеленский рассказал об ударах по судну и трем НПЗ РФ
01 августа 2026, 16:35
Авиаудар по учебному заведению в Херсоне: из-под завалов достали тело погибшего
01 августа 2026, 16:02
В Киеве выросло количество пострадавших после атаки РФ: известно о 33 людях
01 августа 2026, 15:29
Атака РФ на Киевщину: в Броварах погиб человек, еще шестеро ранены
01 августа 2026, 14:54
Во Львовской области в помещении ТЦК нашли мертвым военнослужащего
01 августа 2026, 14:35
РФ ударила по Одессе: есть попадания в жилой дом, двоих пострадавших госпитализировали
01 августа 2026, 13:46
На Львовщине во время полевых работ перевернулся трактор: погиб 79-летний водитель
01 августа 2026, 13:13
Россияне атаковали Сумщину: один человек погиб, семеро ранены
01 августа 2026, 12:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Все публикации »
Остап Дроздов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »