Напал со спины и ударил палкой: в Польше разыскивают обидчика украинки

Иллюстративное фото: из открытых источников

В польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове. Полиция разыскивает нападающего

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualna Polska, сообщает RegioNews.

Инцидент произошел 30 июля около 15:30 на лестнице на улице Желязной в Гдыне. По предварительным данным правоохранителей, мужчина атаковал женщину со спины, после чего скрылся.

Пострадавшая рассказала, что не видела нападающего, поскольку удар нанесли врасплох. По ее словам, предмет, которым ее ударили, был очень жестким.

После нападения женщину доставили в городскую больницу Гдыни, где ей была оказана медицинская помощь. После обследования ее выписали, угрозы для жизни нет.

Полицейские провели осмотр места происшествия, собрали вещдоки и документируют обстоятельства инцидента. Пока правоохранители не обнаружили признаков того, что нападение было совершено на почве национальной ненависти.

В то же время, в соцсетях распространяется информация, что перед нападением женщина разговаривала на украинском языке.

Напомним, недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару , якобы услышав их акцент. Обидчиков взяли под стражу на три месяца.

Ранее в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента. Во время конфликта мужчина требовал от детей "возвращаться в Украину" и выкрикивал оскорбительные фразы в их адрес.