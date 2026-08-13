Фото: полиция

В Печерском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который устроил потасовку на террасе ресторана при гостинице и порезал лицо посетителю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным полиции, пьяный 36-летний мужчина вел себя агрессивно и угрожал персоналу заведения. Когда один из гостей сделал ему замечание, тот спровоцировал конфликт и нанес 41-летнему мужчине несколько ударов канцелярским ножом. В результате нападения потерпевший получил многочисленные ранения головы, плеча и перелом костей носа.

Полицейские задержали нападающего и изъяли нож. Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия или другого предмета).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пьяный конфликт между мужчинами закончился стрельбой. Правоохранители разыскали и задержали нападающего.