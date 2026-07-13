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13 июля 2026, 13:53

"Убирайтесь отсюда": в Польше мужчина обижал украинских подростков в автобусе

13 июля 2026, 13:53
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента

О случае стало известно из сообщения в социальных сетях, передает RegioNews.

По предварительным данным, событие произошло в воскресенье, 12 июля. Человек старше 40 лет, который выглядел трезвым, начал оскорблять и запугивать девушек из-за их украинского происхождения.

Видео инцидента обнародовала пользовательница соцсетей Ивона Вышгородская. По ее словам, одной из девушек, пытавшейся ответить мужчине, было 12 лет.

Во время конфликта мужчина требовал от детей "возвращаться в Украину" и выкрикивал оскорбительные фразы в их адрес. Девушки общались с ним на польском языке.

"Вас, подонков, вырастили за наши деньги. Убирайтесь отсюда и возвращайтесь в Украину", – кричал мужчина.

Автор сообщения отметила, что пассажиры, ставшие свидетелями ситуации, не вмешались.

На инцидент отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он отметил, что украинская сторона обратилась к польским правоохранителям с просьбой надлежащим образом отреагировать на унижение украинцев по национальному признаку.

"Такая агрессия и ненависть не должны терпеть в европейском демократическом обществе", – заявил глава МИД Украины.

В свою очередь, как пишут телеграмм-каналы, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что мужчину, набросившемуся на украинскую девочку в автобусе, уже задержали. Он отметил, что государство будет жестко реагировать на проявления агрессии.

Напомним, в Польше в Варшаве скрылся гражданин Украины Захар Онищук с ночи 30 июня. Последний раз парня видели на улице на улице Марцина Каспжака, 31 (Marcina Kasprzaka). Около 02:22 он позвонил другу и направил сообщение: "Перезвони мне".

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Польша скандал подростки дети автобус поляк оскорбление
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