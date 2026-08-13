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13 августа 2026, 16:30

Иглы, шприцы и ампулы тоннами: в Киеве на складе обнаружили опасные медицинские отходы без соблюдения условий

13 августа 2026, 16:30
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Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве правоохранители обнаружили на одном из складов опасные медицинские отходы, хранившиеся с нарушением установленных требований. По этому факту начато досудебное расследование

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

В ходе проверки складских помещений в одном из районов столицы правоохранители нашли:

  • использованы одноразовые шприцы и иглы;

  • ампулы и флаконы из-под лекарственных средств;

  • лезвия для хирургических скальпелей;

  • лабораторные материалы;

  • другие медицинские изделия, относящиеся к категории опасных медицинских отходов.

Следствие установило, что помещение арендует предприятие, которое занимается сбором, хранением и утилизацией опасных медицинских отходов, поступающих из коммунальных и частных заведений Киева.

В то же время, по данным прокуратуры, складские помещения не предназначены для хранения такого вида отходов. Медицинские отходы долго хранились в полимерных пакетах и емкостях без надлежащей сортировки, учета, временного хранения и передачи на утилизацию.

В прокуратуре подчеркивают, что подобное обращение с опасными медицинскими отходами может представлять реальную угрозу распространения инфекционных заболеваний, загрязнения почв, атмосферного воздуха и подземных вод, а также создает риски для здоровья населения и окружающей среды.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства нарушения и проверяют деятельность предприятия, которое осуществляло обращение с опасными медицинскими отходами.

Напомним, что при процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении бывшему начальнику и его заместителю одного из подразделений станции "Харьков-Пассажирский" АО " Укрзализныця ".

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