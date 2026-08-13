В Николаеве мужчину отправили за решетку из-за 13 шоколадок

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В Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Он украл шоколадки, и за это получил тюремный срок

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать. Во время бегства часть шоколада выпала. На рынке он пытался продать украденные сладости, но не получилось.

В суде учли, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, находился на условно-досрочном увольнении и совершил новое преступление в период неотбытого наказания.

Суд назначил 7 лет 6 месяцев лишения свободы. С учетом неотбытой части предварительного наказания окончательный срок составляет 7 лет 8 месяцев лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина сжег чужой мотоцикл Suzuki, пытаясь открыть багажник. Злоумышленник был задержан.