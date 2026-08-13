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13 августа 2026, 15:57

Аттестацию в БЭБ прошли только 12 из 50 руководителей: 74% состава обновят

13 августа 2026, 15:57
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Фото: БЕБ
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По результатам первого этапа аттестации руководителей Бюро экономической безопасности только 12 из 50 руководителей успешно прошли проверку. Таким образом, 74% руководящего состава органа будет обновлено

Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский, передает RegioNews.

Аттестации подлежали 50 руководителей: 40 работников центрального аппарата и 10 руководителей территориальных управлений.

После объявления аттестации 28 руководителей уволились – 21 из центрального аппарата и 7 из территориальных управлений.

Еще 22 руководителя приступили к прохождению аттестации. Из них 12 успешно ее завершили – все они работают в центральном аппарате БЭБ. Еще 9 работников аттестацию не прошли: шесть из центрального аппарата и трое из территориальных управлений.

Таким образом, ни один руководитель территориального управления БЭБ не завершил аттестацию успешно – все они либо уволились, либо провалили проверку.

В то же время идет второй этап аттестации работников БЭБ. Из 915 сотрудников 887 набрали проходной балл, тогда как 28 работников или 3,1% тестирования не прошли.

Следующим этапом станет собеседование работников с аттестационными комиссиями.

Напомним, СБУ, ГБР и Офис Генерального прокурора ликвидировали сразу две преступные схемы в рядах Бюро экономической безопасности. Правоохранители задержали двух должностных лиц БЭБ. Они требовали взятки за "содействие" в ведении бизнеса и избегание уголовной ответственности.

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