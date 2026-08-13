В Херсонской области "директор" школы устроила для детей "российское образование"

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Херсонская прокуратура сообщила жительнице области о подозрении. Оказалось, что она помогала оккупантам строить "русское образование" в украинских школах.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в августе 2022 во время оккупации Берислава женщина заняла должность так называемого "директора" ГБОУ "Бериславская школа №1". В захваченное россиянами учебное заведение женщина зарегистрировала в реестрах РФ, а затем организовывала работу уже в соответствии с российским законодательством.

В частности, "директор" призвала людей сотрудничать с оккупантами. Она таких выплачивала зарплаты в рублях. В качестве аргумента приводило утверждение, что школа будет работать именно по российским стандартам.

"Подозреваемая изъяла из здания всю украинскую литературу, учебники, символику, заменив символами государства-агрессора. Получила от оккупационных властей российские методические материалы и учебники. Перевела ведение всей учебной и административной документации исключительно на русский язык. Организовала зачисление местных детей в школу", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее владелицу херсонской ТРК приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами. С момента оккупации областного центра трансляция канала не прекратилась. А потом фокус условно нейтральных материалов сместился в поддержку действий России в регионе.