Фото: полиция

ДТП произошло 12 августа около восьми утра в Полтаве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Колейной 52-летний водитель автомобиля Skoda столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился 19-летний юноша.

В результате столкновения травмы получили водитель Skoda, а также двое пассажиров Volkswagen – 19 и 14 лет. Все трое пострадавших госпитализированы.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, 9 августа около 21:15 во Львовской области автомобиль врезался в рейсовый автобус. Среди трех травмированных – ребенок.