Нападение на украинскую пару во Вроцлаве: в Польше задержаны двое подозреваемых

Скриншот с видео

В Польше правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X, передает RegioNews.

По словам главы МИД, Украина ожидает полное, объективное и беспристрастное расследование дела, установление всех обстоятельств и мотивов преступления, а также привлечение виновных к ответственности.

Сибига поблагодарил польские власти и правоохранителей за оперативную реакцию и заверил, что Украина будет следить за ходом расследования.

"В очередной раз призываю отдельных польских политиков прекратить разжигание розни, которая в конце концов превращается в конкретные физические нападения на улицах. Нужно искать диалог и взаимное уважение, а не поводы для ненависти", – заявил министр.

Он добавил, что Украина и Польша должны сохранять прагматичное добрососедство и совместно работать над безопасностью перед общими угрозами.

Напомним, в сети распространилось видео нападения на украинских граждан - мужчину и женщину. Трое мужчин подошли к ним на парковке, окружили и сильно избили. По предварительным данным, причиной стало то, что девушка сделала мужчинам замечания.