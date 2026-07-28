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28 июля 2026, 10:33

Нападение на украинскую пару во Вроцлаве: в Польше задержаны двое подозреваемых

28 июля 2026, 10:33
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Скриншот с видео
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В Польше правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X, передает RegioNews.

По словам главы МИД, Украина ожидает полное, объективное и беспристрастное расследование дела, установление всех обстоятельств и мотивов преступления, а также привлечение виновных к ответственности.

Сибига поблагодарил польские власти и правоохранителей за оперативную реакцию и заверил, что Украина будет следить за ходом расследования.

"В очередной раз призываю отдельных польских политиков прекратить разжигание розни, которая в конце концов превращается в конкретные физические нападения на улицах. Нужно искать диалог и взаимное уважение, а не поводы для ненависти", – заявил министр.

Он добавил, что Украина и Польша должны сохранять прагматичное добрососедство и совместно работать над безопасностью перед общими угрозами.

Напомним, в сети распространилось видео нападения на украинских граждан - мужчину и женщину. Трое мужчин подошли к ним на парковке, окружили и сильно избили. По предварительным данным, причиной стало то, что девушка сделала мужчинам замечания.

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Украина Польша украинцы нападение подозреваемые задержание Сибига Андрей Иванович
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