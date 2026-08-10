В Черкасской области умерла 11-летняя девочка: полиция выясняет обстоятельства трагедии

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители также проверяют, могла ли трагедия быть связана с конфликтом между несовершеннолетними, видео которого было распространено в соцсетях.

30 июля родители обнаружили дочь без сознания в одном из домов Городища. Ребенка госпитализировали, однако в больнице он умер.

По факту смерти следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".

Назначены необходимые экспертизы, правоохранители устанавливают обстоятельства, которые могли предшествовать трагедии.

9 августа в соцсетях появилось видео конфликта между несовершеннолетними в недостроенном здании. На нем видно, как одна из девушек применяет силу к другой. Полиция установила, что среди участниц конфликта была 11-летняя девочка, которая впоследствии умерла.

По предварительным данным, конфликт произошел примерно за 20-21 день до смерти ребенка. Сообщений о нем в полицию в тот момент не поступало.

По факту происшествия, зафиксированного на видео, правоохранители открыли отдельное уголовное производство по ст. 126 УК Украины – побои и пытки.

Полицейские устанавливают всех участников и свидетелей конфликта, его причины и обстоятельства. Также проверяется, мог ли этот инцидент быть связан со смертью ребенка.

Напомним, в Черкасской области подростки заманили 17-летнего знакомого в гараж и пытали его. Правоохранители установили личности всех трех участников инцидента и доставили их в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей.

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