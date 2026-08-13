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13 августа 2026, 15:40

Наибольшее количество укусов змей было зафиксировано в Житомирской области и Прикарпатье

13 августа 2026, 15:40
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Фото: МОЗ
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С марта по начало августа 2026 года в Украине зарегистрировано 30 обращений за помощью из-за укусов змей. Среди пострадавших – четверо детей

Об этом сообщили в Минздраве, передает RegioNews .

По информации ЦОС, больше всего обращений зарегистрировали в:

  • Житомирской области - 10 случаев;

  • Ивано-Франковской - 9;

  • Львовской - 5;

  • Черновицкой - 4;

  • Закарпатской и Ровенской - по 1 случаю.

В Центре общественного здоровья напомнили, что в Украине живут три вида ядовитых змей:

  • гадюка степная,

  • гадюка обычная,

  • гадюка Никольского.

В то же время специалисты отмечают, что ни один из этих видов не представляет смертельной опасности для взрослого здорового человека.

Медики подчеркивают, что змеи обычно не проявляют агрессию без причины. Если пресмыкающаяся потревожить, он может защищаться.

В случае встречи со змеей рекомендуют:

  • не совершать резких движений;

  • не пытаться приблизиться к ней;

  • не отгонять и не убивать пресмыкающегося;

  • спокойно дождаться, пока змея сама отползет.

В ЦОС также напоминают, что змеи играют важную роль в экосистеме, в частности, контролируют популяцию грызунов.

Змеи активны с апреля до поздней осени. Чаще всего их можно встретить:

  • в заболоченных местностях;

  • у заросших озер и прудов;

  • в горах и степях;

  • вблизи свалок строительных материалов.

Пресмыкающиеся часто прячутся в старых пнях, копнах сена, под камнями или стволами поваленных деревьев, а в солнечную погоду могут греться на тропах, пеньках и открытых участках.

Специалисты призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха на природе и в случае укуса змеи немедленно обращаться за помощью.

Напомним, что в Киевской области двухлетнего мальчика укусила змея во время игры во дворе частного дома. Сначала родители подумали, что ребенка укусило насекомое, однако впоследствии состояние малыша ухудшилось.

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