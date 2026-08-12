Втянули несовершеннолетнюю в проституцию: во Львове будут судить двух сестер

Фото: Национальная полиция

Во Львове будут судить двух сестер из Житомирской области 31 и 34 года. Их обвиняют в организации салона эротического массажа, где, в частности, оказывали сексуальные услуги несовершеннолетняя девушка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, сестры обустроили место разврата в историческом центре Львова.

Одна из них, зная о сложных жизненных обстоятельствах девушки и о том, что она ухаживает за тяжело больной матерью, предложила ей работать в салоне и предоставлять клиентам платные сексуальные услуги. В тот момент девушка была несовершеннолетней.

Досудебное расследование было завершено, а обвинительный акт направили в суд.

Старшей из сестер инкриминируют торговлю людьми, создание или содержание мест разврата и сводничество, а также сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Младшую сестру обвиняют в создании или содержании разврата и сводничестве, а также сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией.

Максимальное наказание по этим статьям – до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге женщина продала несовершеннолетних девушек в сексуальное рабство. Сутенерша в течение года совместно со знакомым иностранцем организовала схему незаконной переправки женщин за границу. Она специально искала женщин, у которых были финансовые проблемы.