Силы обороны ударили по военным объектам РФ в Крыму: поражена башня аэродрома "Саки"

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

12 августа Силы обороны нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Крыма

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

В районе Новофедоровки украинские военные поразили диспетчерскую башню на территории аэродрома "Саки".

Кроме того, вблизи Черноморского поражен ретранслятор, предназначенный для управления ударными беспилотниками типов "Герань" и "Гербера".

По данным Сил обороны, поражение этих объектов ослабляет возможности российских войск обеспечивать работу военного аэродрома и управлять ударными БпЛА.

"Работа по ключевым целям противника продолжается. Силы обороны Украины системно снижают его способности вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок", – подчеркнули военные.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 5 августа и в ночь на 6 августа нанесли поражение ряду важных объектов РФ в рамках снижения ее военно-экономического потенциала. В частности, два НПЗ и средства управления БпЛА.