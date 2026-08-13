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13 серпня 2026, 14:58

Удар в обличчя через український акцент: у Варшаві постраждала неповнолітня дівчина

13 серпня 2026, 14:58
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Варшаві стався конфлікт, під час якого неповнолітня дівчина отримала травми та втратила два передні зуби

Про це у соціальній мережі X інформує видання NEXTA Polska, передає RegioNews.

За словами жінки, компанія підлітків відпочивала в одному з парків Варшави. До них підійшла група поляків віком понад 30 років та попросила сигарети.

Після того як нападники почули український акцент дівчини, між ними нібито виникла сварка. За словами матері потерпілої, одна з жінок забрала у підлітки телефон, після чого вдарила її в обличчя.

Унаслідок удару дівчина втратила два передні зуби.

Мати потерпілої звернулася до поліції. Наразі осіб, причетних до інциденту, правоохоронці не встановили.

Обставини конфлікту з'ясовуються.

Нагадаємо, у польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею по голові. Поліція розшукує нападника.

Нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

Раніше у польському місті Бєльсько-Бяла чоловік ображав на трьох українських дівчат-підлітків у громадському транспорті. Правоохоронці затримали його після інциденту. Під час конфлікту чоловік вимагав від дітей "повертатися в Україну" та вигукував образливі фрази на їхню адресу.

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