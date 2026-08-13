12:30  13 августа
В Николаеве мужчину отправили за решетку из-за 13 шоколадок
09:55  13 августа
Столкновение двух легковушек в Полтаве: пострадали двое взрослых и ребенок
09:12  13 августа
Нападение в гостинице в центре Киева: мужчина порезал лицо посетителю из-за замечания
UA | RU
UA | RU
13 августа 2026, 16:38

30 кг каннабиса и 300 кустов конопли: в Черкасской области накрыли наркогруппировку

13 августа 2026, 16:38
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая выращивала коноплю и сбывала каннабис. В ее состав входили трое жителей области от 42 до 71 года.

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, группировку возглавлял 71-летний мужчина. Вместе с двумя сообщниками в возрасте 64 и 42 лет они наладили полный цикл незаконного оборота наркотиков – от выращивания конопли до их сбыта.

Во время санкционированных обысков по местам жительства фигурантов полицейские обнаружили лабораторию, более 300 кустов конопли и около 30 кг каннабиса. Также изъяли оборудование для выращивания растений, мобильные телефоны, банковские карты, документацию и деньги.

Примерная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке превышает 5 миллионов гривен. Вещественные доказательства были направлены на экспертизу.

Лидера и двух его подельников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщили о подозрении за незаконный сбыт наркотиков, выращивание конопли и организацию или содержание мест для незаконного производства или изготовления наркотических средств.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы в Украину. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали 15-20 миллионов гривен. 10 участников наркосиндиката задержаны в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область каннабис наркотики наркобизнес конопля
Метадон в пакете из-под сока: в Киевской области женщина пыталась передать наркотики в СИЗО
12 августа 2026, 19:37
Крупнейшая партия кокаина за войну: СБУ разоблачила наркосиндикат с "порошком" на 70 миллионов
12 августа 2026, 16:05
В Киеве ликвидировали масштабный наркоканал: изъят кокаин и психотропы на 1,7 миллиона гривен
11 августа 2026, 16:59
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Организовал депортацию украинских детей: сообщили о подозрении губернатору Рязанской области
13 августа 2026, 16:58
Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: на Дубенщине бус влетел в грузовик, погиб водитель
13 августа 2026, 16:45
Иглы, шприцы и ампулы тоннами: в Киеве на складе обнаружили опасные медицинские отходы без соблюдения условий
13 августа 2026, 16:30
В Нидерландах утонули двое украинцев: погибшим было 15 и 20 лет
13 августа 2026, 16:23
На Прикарпатье из-за спора за землю отец выстрелил в сына
13 августа 2026, 16:10
На Днепропетровщине кафиры атаковали дронами пожарных во время тушения огня
13 августа 2026, 15:59
Аттестацию в БЭБ прошли только 12 из 50 руководителей: 74% состава обновят
13 августа 2026, 15:57
В Энергоатоме сообщили о катастрофическом износе оборудования на ЗАЭС из-за блекаутов
13 августа 2026, 15:50
В Херсонской области "директор" школы устроила для детей "российское образование"
13 августа 2026, 15:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Николай Княжицкий
Юрий Касьянов
Все блоги »