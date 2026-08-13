30 кг каннабиса и 300 кустов конопли: в Черкасской области накрыли наркогруппировку

Фото: Национальная полиция

В Черкасской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая выращивала коноплю и сбывала каннабис. В ее состав входили трое жителей области от 42 до 71 года.

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, группировку возглавлял 71-летний мужчина. Вместе с двумя сообщниками в возрасте 64 и 42 лет они наладили полный цикл незаконного оборота наркотиков – от выращивания конопли до их сбыта.

Во время санкционированных обысков по местам жительства фигурантов полицейские обнаружили лабораторию, более 300 кустов конопли и около 30 кг каннабиса. Также изъяли оборудование для выращивания растений, мобильные телефоны, банковские карты, документацию и деньги.

Примерная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке превышает 5 миллионов гривен. Вещественные доказательства были направлены на экспертизу.

Лидера и двух его подельников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщили о подозрении за незаконный сбыт наркотиков, выращивание конопли и организацию или содержание мест для незаконного производства или изготовления наркотических средств.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы в Украину. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали 15-20 миллионов гривен. 10 участников наркосиндиката задержаны в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.