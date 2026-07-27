В Польше жестоко избили украинскую пару: причиной мог стать украинский акцент

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В Польше жестоко избили украинскую пару. По словам родственников пострадавших, причиной нападения стал украинский акцент, который услышали нападавшие

Об инциденте в соцсетях сообщила мать пострадавшей девушки Карина Кицай, передает RegioNews.

По ее словам, нападение произошло возле одного из польских магазинов.

Женщина рассказала, что ее дочь Настя и ее парень Максим получили тяжелые травмы. Девушке наложили швы на шею, а у обоих пострадавших медики подозревают сотрясение мозга.

"Прошу о максимальной огласке. Сегодня мою дочь Настю и ее парня Максима жестоко избили в одном из магазинов в Польше", – написала Кицай.

Она также обратилась к небезразличным с просьбой распространить информацию о нападении, чтобы виновных привлекли к ответственности.

По словам матери пострадавшей, нападающими были поляки, а причиной агрессии стал украинский акцент, который они услышали в магазине.

Пока официального подтверждения мотивов нападения от польских правоохранителей нет.

Напомним, ранее в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента. Во время конфликта мужчина требовал от детей "возвращаться в Украину" и выкрикивал оскорбительные фразы в их адрес.