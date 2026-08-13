В Энергоатоме сообщили о катастрофическом износе оборудования на ЗАЭС из-за блекаутов

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С начала этого года Запорожская АЭС пережила 14 блекаутов, что приводит к износу оборудования станции – прежде всего дизельных генераторов, обеспечивающих резервное питание.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает RegioNews .

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину временно оккупированная Запорожская АЭС пережила уже 26 блекаутов, 14 из них – только в течение восьми месяцев 2026 года", - отметили в компании.

При каждой потере внешнего электропитания ЗАЭС переходит на резервные источники, что в свою очередь создает дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности.

"Ситуация на ЗАЭС ухудшается, мы видим деградацию состояния оборудования. Прежде всего, беспокойство вызывает состояние дизель-генераторных станций. Частое включение их в работу на короткие периоды - это значительная нагрузка на оборудование, что приводит к его износу", - прокомментировал и.о. председателя правления Энергоатома Павел Ковтонюк.

В Энергоатоме отмечают, что постоянные переходы на резервное питание и рост нагрузки на оборудование являются прямым следствием непрофессионализма оккупационной администрации, которая не обеспечивает должного уровня эксплуатации крупнейшей атомной электростанции Европы. Компания настаивает на деоккупации ЗАЭС для обеспечения стабильной работы.

Напомним, что Запорожская АЭС 4 августа потеряла внешнее электроснабжение и около часа работала на дизель-генераторах, являющихся резервным источником питания для обеспечения ядерной безопасности.