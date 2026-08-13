Фото: ГСЧС

В Никопольском районе Днепропетровской области 18 августа российские войска атаковали спасателей и работников местной пожарной охраны во время ликвидации пожара, возникшего в результате предварительных вражеских обстрелов

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает RegioNews .

По информации спасателей, чрезвычайники гасили возгорание сухой растительности на территории частных домовладений, когда российские военные нанесли повторный удар беспилотникам.

В ГСЧС отметили, что:

первые два попадания повредили пожарно-спасательную технику;

третий удар БпЛА нанес возгорание автомобиля ГСЧС.

Информацию о пострадавших спасателях в уведомлении не уточняют.

В службе подчеркнули, что пожар возник именно из-за российских обстрелов, а повторная атака по спасателям произошла при исполнении ими служебных обязанностей по ликвидации последствий ударов.

Напомним, что в четверг, 13 августа, в Славянске , около 10:45, враг ударил БпЛА "Молния-2" по рынку "Лесной".