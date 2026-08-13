На Днепропетровщине кафиры атаковали дронами пожарных во время тушения огня
В Никопольском районе Днепропетровской области 18 августа российские войска атаковали спасателей и работников местной пожарной охраны во время ликвидации пожара, возникшего в результате предварительных вражеских обстрелов
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает RegioNews .
По информации спасателей, чрезвычайники гасили возгорание сухой растительности на территории частных домовладений, когда российские военные нанесли повторный удар беспилотникам.
В ГСЧС отметили, что:
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первые два попадания повредили пожарно-спасательную технику;
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третий удар БпЛА нанес возгорание автомобиля ГСЧС.
Информацию о пострадавших спасателях в уведомлении не уточняют.
В службе подчеркнули, что пожар возник именно из-за российских обстрелов, а повторная атака по спасателям произошла при исполнении ими служебных обязанностей по ликвидации последствий ударов.
Напомним, что в четверг, 13 августа, в Славянске , около 10:45, враг ударил БпЛА "Молния-2" по рынку "Лесной".