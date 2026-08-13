Массовых депортаций из Польши не будет

Массовых депортаций из Польши не будет

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украинское медиапространство всколыхнули результаты опроса общественного мнения в Польше об отправке безработных украинских мужчин призывного возраста, чтобы они служили на фронте. За такое решение высказались две трети респондентов.

Многие люди в Украине этот опрос восприняли как уже принятое решение или подготовку к его претворению в жизнь. Всё далеко не так.

О депортации заговорила оппозиционная партия "Право и справедливость", которая отчаянно борется за радикальный правый, популистский электорат. Для этой части польских избирателей критика Украины и украинцев стала своеобразным триггером политической мобилизации. К сожалению, подобные настроения распространяются на более широкие круги польского общества.

И потому, по сути, каждое радикальное предложение против украинцев пользуется поддержкой значительной части поляков, если власть этому не противодействует и не раскрывает реальное положение дел. К счастью, это не тот случай.

Польское Министерство внутренних дел проинформировало, что безработные украинцы призывного возраста составляют очень незначительную долю среди украинских мужчин – трудовых эмигрантов и беженцев. Более 90% из них трудоустроены, и даже ПиС не предлагает их депортации.

Причина проста – украинцы в Польше, которых 1,6–1,9 миллиона, обеспечивают рост ВВП Польши на 2,7% ежегодно.

И именно по этим причинам никто не будет выгонять украинцев из Польши, по крайней мере до следующих парламентских выборов, пока у власти остается нынешняя coalition, возглавляемая премьер-министром Дональдом Туском.