В Нидерландах утонули двое украинцев: погибшим было 15 и 20 лет

Фото: RTL Nieuws

В Нидерландах в результате несчастного случая на озере Занденплас в городе Нюнспет погибли двое украинцев. Ребятам было 15 и 20 лет

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на RTL Nieuws, передает RegioNews.

Трагедия произошла 12 августа. Около полудня очевидцы заметили, что двое пловцов скрылись под водой и не возвращаются на поверхность.

На место направили водолазов, спасательные лодки, кареты скорой помощи, а также медицинский и полицейский вертолеты. Ребята находились под водой около 45 минут.

Спасателям удалось достать их из озера и доставить в больницу, однако спасти их не удалось.

Полиция сообщила, что погибшие были украинцами и уже несколько лет жили с приемной семьей в Нюнспете. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году их приемная семья переехала в Нидерланды.

Правоохранители рассматривают трагедию как несчастный случай. Муниципалитет Нюнспета сообщил, что поддерживает семью и оказывает ей необходимую помощь.

Напомним, 25 июля в Винницкой области во время рыбалки утонули двое мужчин. Вероятной причиной трагедий стало пренебрежение правилами безопасности на воде.