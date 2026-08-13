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13 августа 2026, 16:10

На Прикарпатье из-за спора за землю отец выстрелил в сына

13 августа 2026, 16:10
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Фото: Прокуратура Украины
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В селе Космач на Косовщине 67-летний мужчина во время конфликта тяжело ранил из ружья своего 39-летнего сына. Событие произошло 10 августа

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, между мужчинами длительное время продолжался спор относительно границ земельного участка. Увидев, что сын косит траву на спорной территории, отец взял ружье и отправился выяснять с ним отношения.

Между родственниками возникла словесная ссора, сопровождавшаяся бранью и толкатней. Во время конфликта отец выстрелил в сына.

В результате выстрела 39-летний мужчина получил множественные огнестрельно-дробные ранения. Его госпитализировали в больницу.

После этого мужчина спрятал ружье. Правоохранители во время обыска с помощью служебной собаки обнаружили оружие.

Прокуроры сообщили 67-летнему мужчине о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство – ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали 32-летнего мужчину, который поджег автомобили своего отца. Между родственниками разразился бытовой конфликт. Сын пошел к себе домой, но затаил обиду и решил отомстить.

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