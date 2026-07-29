"Они боятся умереть, и это нормальный страх": Михаил Федоров высказался о проблемах мобилизации

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Бывший министр обороны Михаил Федоров высказался о проблемах в процессе мобилизации. Он отметил, что мобилизацию нужно "адресовать в комплексе"

Об этом бывший министр обороны сказал в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

"Люди не идут в армию, потому что они боятся умереть, и это нормальный страх. Поэтому мы открыли рынок иностранцев, поэтому я верю, что 50% может быть иностранцев. На Запорожском направлении сейчас многие африканцы воюют за РФ. Мы увеличили заработную плату для штурмовиков, они начинают получать $7 тысяч и многие другие вещи", - отметил экс-министр.

Он отметил, что в Украине нужно менять сроки военной службы и контракты. По его мнению, было допущено много ошибок, и теперь нужно общаться с обществом, потому что люди устали от решений "за закрытыми дверями".

"У нас было четкое видение, кто должен заниматься мобилизацией. Как сделать так, чтобы было не 2 миллиона людей в розыске, а понимать кто конкретно нужен. Эта реформа продолжит свою работу. Наша задача была показать ее в июле и запустить в августе. Сейчас в новом Минобороны продолжается обсуждение этого вопроса", – говорит Михаил Федоров.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Фёдорова. Участники протестуют против его отставки.

Впоследствии Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Облаку исполняет обязанности министра обороны.

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а также назначение Михаила Драпатого.

Федоров отказался от должностей, которые предлагал ему Зеленский. По его словам, только в должности главы Минобороны он сможет завершить реформу, борьбу с коррупцией и трансформацию армии.