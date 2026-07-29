15:29  29 июля
На Киевщине две девочки танцевали под российскую музыку на Аллее Славы: полиция проводит проверку
18:16  29 июля
В Одессе задержали пару, продававшую "козырные" автономера за 1900 долларов
17:55  29 июля
В Днепре мужчина напал с ножом на военного ТЦК, потому что не хотел мобилизации сына
UA | RU
UA | RU
29 июля 2026, 23:15

"Они боятся умереть, и это нормальный страх": Михаил Федоров высказался о проблемах мобилизации

29 июля 2026, 23:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывший министр обороны Михаил Федоров высказался о проблемах в процессе мобилизации. Он отметил, что мобилизацию нужно "адресовать в комплексе"

Об этом бывший министр обороны сказал в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

"Люди не идут в армию, потому что они боятся умереть, и это нормальный страх. Поэтому мы открыли рынок иностранцев, поэтому я верю, что 50% может быть иностранцев. На Запорожском направлении сейчас многие африканцы воюют за РФ. Мы увеличили заработную плату для штурмовиков, они начинают получать $7 тысяч и многие другие вещи", - отметил экс-министр.

Он отметил, что в Украине нужно менять сроки военной службы и контракты. По его мнению, было допущено много ошибок, и теперь нужно общаться с обществом, потому что люди устали от решений "за закрытыми дверями".

"У нас было четкое видение, кто должен заниматься мобилизацией. Как сделать так, чтобы было не 2 миллиона людей в розыске, а понимать кто конкретно нужен. Эта реформа продолжит свою работу. Наша задача была показать ее в июле и запустить в августе. Сейчас в новом Минобороны продолжается обсуждение этого вопроса", – говорит Михаил Федоров.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Фёдорова. Участники протестуют против его отставки.

Впоследствии Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Облаку исполняет обязанности министра обороны.

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а также назначение Михаила Драпатого.

Федоров отказался от должностей, которые предлагал ему Зеленский. По его словам, только в должности главы Минобороны он сможет завершить реформу, борьбу с коррупцией и трансформацию армии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Михаил Федоров мобилизация Министерство обороны
Федоров: "Занимать какую-нибудь декоративную должность я не буду"
29 июля 2026, 22:35
"У меня нет времени на переговоры": Зеленский прокомментировал отставку Федорова
27 июля 2026, 11:55
Экс-министр обороны Федоров позвонил по телефону Сырскому
21 июля 2026, 23:15
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Цены на бензин снова колеблются: какие ценники сейчас на АЗС
29 июля 2026, 23:55
В Киевской области женщина нашла своего сына мертвым в квартире
29 июля 2026, 23:35
В Одесской области командир отправлял военных строить ему дом
29 июля 2026, 22:55
Федоров: "Занимать какую-нибудь декоративную должность я не буду"
29 июля 2026, 22:35
На фронте разбился украинский F-16
29 июля 2026, 22:05
В Житомирской области поезд насмерть сбил человека
29 июля 2026, 21:45
Главком Драпатий начал проверку: в Генштабе подтвердили начало аудита
29 июля 2026, 21:10
Копипаст почти на 2 миллиона: в Харьковской области разоблачили хищения на укрытиях для детей
29 июля 2026, 20:45
В Киеве мужчина убил врач во время прохождения ВВК (Обновлено)
29 июля 2026, 20:21
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Сергей Фурса
Все блоги »