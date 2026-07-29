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29 липня 2026, 23:15

"Вони бояться померти, і це нормальний страх": Михайло Федоров висловився про проблеми мобілізації

29 липня 2026, 23:15
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Фото з відкритих джерел
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Колишній міністр оборони Михайло Федоров висловився про проблеми у процесі мобілізації. Він зазначив, що мобілізацію потрібно "адресувати в комплексі"

Про це колишній міністр оборони сказав у інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.

"Люди не йдуть в армію бо вони бояться померти, і це нормальний страх. Тому ми відкрили ринок іноземців, тому я вірю, що 50% може бути іноземців. На Запорізькому напрямку зараз багато африканців воюють за РФ. Ми збільшили заробітню плату для штурмовиків, вони починають отримувати $7 тисяч, й багато інших речей", - зазначив екс-міністр.

Він зазначив, що в Україні потрібно змінювати термін військової служби та контракти. На його думку, було допущено багато помилок, і тепер потрібно спілкуватись із суспільством, бо люди втомились від рішень "за закритими дверима".

"У нас була чітка візія, хто повинен займатись мобілізацією. Як зробити так, щоб було не 2 мільйони людей в розшуку, а розуміти хто на конкретно потрібен. Ця реформа продовжить свою роботу. Наша задача була показати її в липні й запустити у серпні. Зараз у новому Міноборони продовжується обговорення цього питання", - каже Михайло Федоров.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

З 16 липня у різних містах України проходять акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники протестують проти його відставки.

Згодом Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.

Ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого ЗСУ, а також призначення Михайла Драпатого.

Федоров відмовився від посад, які пропонував йому Зеленський. За його словами, лише на посаді очільника Міноборони він зможе завершити реформу, боротьбу з корупцією та трансформацію армії.

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