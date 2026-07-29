В Житомирской области поезд насмерть сбил человека

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина внезапно выбежал на железнодорожные пути. Машинист применил эстренное торможение, однако, к сожалению, избежать трагедии не удалось. 73-летний мужчина погиб на месте от полученных травм.

"Помните, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности. Переходите их только в специально определенных местах, реагируйте на сигналы локомотивов, не ходите в непосредственной близости к железнодорожному полотну. Ни в коем случае не пытайтесь пересечь колеи, если видите движущийся в вашу сторону поезд. Будьте внимательны и осторожны", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее в Полтавской области двое подростков вылезли на вагон и получили удар током. Ребят госпитализировали в реанимацию.