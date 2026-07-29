15:29  29 июля
На Киевщине две девочки танцевали под российскую музыку на Аллее Славы: полиция проводит проверку
18:16  29 июля
В Одессе задержали пару, продававшую "козырные" автономера за 1900 долларов
17:55  29 июля
В Днепре мужчина напал с ножом на военного ТЦК, потому что не хотел мобилизации сына
UA | RU
UA | RU
29 июля 2026, 22:05

На фронте разбился украинский F-16

29 июля 2026, 22:05
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

29 июля была потеряна связь с украинским истребителем F-16. Это произошло на фронте во время боевой задачи

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает RegioNews.

Известно, что пилот истребителя выполнял боевое задание: перехватывал воздушные цели противника. Предварительно на борту самолета произошла нештатная ситуация. Поэтому пилот был вынужден катапультироваться.

"В настоящее время пилот в полной безопасности, он успешно эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение для обследования и диагностики. На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертвы среди гражданского населения и разрушений не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Причины инцидента будут устанавливаться.

Напомним, ранее разбился бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Погибли майор Загорулько Богдан Григорьевич и старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
F-16 Воздушные Силы ВСУ
Украинские F-16 столкнулись с острой нехваткой американских ракет
05 марта 2026, 16:09
Пилот F-16 феерично уничтожил вражеский "Шахед" над Украиной: кадры сбития
09 февраля 2026, 08:06
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Одесской области командир отправлял военных строить ему дом
29 июля 2026, 22:55
Федоров: "Занимать какую-нибудь декоративную должность я не буду"
29 июля 2026, 22:35
В Житомирской области поезд насмерть сбил человека
29 июля 2026, 21:45
Главком Драпатий начал проверку: в Генштабе подтвердили начало аудита
29 июля 2026, 21:10
Копипаст почти на 2 миллиона: в Харьковской области разоблачили хищения на укрытиях для детей
29 июля 2026, 20:45
В Киеве мужчина убил врач во время прохождения ВВК (Обновлено)
29 июля 2026, 20:21
Войска РФ обстреляли три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура и дома, есть раненые
29 июля 2026, 20:03
Россияне дважды ударили по энергетическому объекту в Харьковской области
29 июля 2026, 19:48
На Прикарпатье военные ВСУ продавали уклонистам "билеты в Румынию"
29 июля 2026, 19:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Сергей Фурса
Все блоги »