На фронте разбился украинский F-16
29 июля была потеряна связь с украинским истребителем F-16. Это произошло на фронте во время боевой задачи
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает RegioNews.
Известно, что пилот истребителя выполнял боевое задание: перехватывал воздушные цели противника. Предварительно на борту самолета произошла нештатная ситуация. Поэтому пилот был вынужден катапультироваться.
"В настоящее время пилот в полной безопасности, он успешно эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение для обследования и диагностики. На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертвы среди гражданского населения и разрушений не зафиксированы", - говорится в сообщении.
Причины инцидента будут устанавливаться.
Напомним, ранее разбился бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Погибли майор Загорулько Богдан Григорьевич и старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович.