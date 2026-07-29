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В Одессе стражи порядка разоблачили пару, которая организовала бизнес по продаже специальных государственных номерных знаков для автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщники, 24-летний мужчина и его 22-летняя сожительница, предлагали услуги в мессенджере Telegram, популяризируя их с помощью платной рекламы. За 1900 долларов они обещали заказчикам выдачу и закрепление желаемой комбинации цифр и символов, утверждая, что деньги передадут должностным лицам Сервисного центра МВД. Отдельно покупатели должны платить официальные сборы в ЦНАПе при получении номеров.

В одном из задокументированных случаев дельцы взяли заказ на комбинацию, оказавшуюся уже занятой. Чтобы не потерять прибыль, они предложили клиенту подобный вариант, взяли 900 долларов аванса для "организации процесса", а остальные суммы должны были получить после выдачи документов.

Правоохранители собрали доказательную базу и сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины. Сожителям грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве на Оболони пьяный мужчина устроил стрельбу в супермаркете. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.