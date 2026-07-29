15:29  29 июля
На Киевщине две девочки танцевали под российскую музыку на Аллее Славы: полиция проводит проверку
18:16  29 июля
В Одессе задержали пару, продававшую "козырные" автономера за 1900 долларов
17:55  29 июля
В Днепре мужчина напал с ножом на военного ТЦК, потому что не хотел мобилизации сына
UA | RU
UA | RU
29 июля 2026, 22:55

В Одесской области командир отправлял военных строить ему дом

29 июля 2026, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Одесской области правоохранители разоблачили командира воинской части. Оказалось, что он несколько месяцев привлекал военных для строительства своего частного дома

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины, передает RegioNews.

Правоохранители во время обыска обнаружили на строительстве дома командира 83 военных, выполнявших работы. Кроме того, там использовался военный грузовой транспорт.

"Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения", - говорит генеральный прокурор.

Командир был задержан. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн из-за "боевых" выплат. Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военная часть прокуратура Одесская область
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Федоров: "Занимать какую-нибудь декоративную должность я не буду"
29 июля 2026, 22:35
На фронте разбился украинский F-16
29 июля 2026, 22:05
В Житомирской области поезд насмерть сбил человека
29 июля 2026, 21:45
Главком Драпатий начал проверку: в Генштабе подтвердили начало аудита
29 июля 2026, 21:10
Копипаст почти на 2 миллиона: в Харьковской области разоблачили хищения на укрытиях для детей
29 июля 2026, 20:45
В Киеве мужчина убил врач во время прохождения ВВК (Обновлено)
29 июля 2026, 20:21
Войска РФ обстреляли три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура и дома, есть раненые
29 июля 2026, 20:03
Россияне дважды ударили по энергетическому объекту в Харьковской области
29 июля 2026, 19:48
На Прикарпатье военные ВСУ продавали уклонистам "билеты в Румынию"
29 июля 2026, 19:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Сергей Фурса
Все блоги »