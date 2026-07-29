В Одесской области командир отправлял военных строить ему дом

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В Одесской области правоохранители разоблачили командира воинской части. Оказалось, что он несколько месяцев привлекал военных для строительства своего частного дома

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины, передает RegioNews.

Правоохранители во время обыска обнаружили на строительстве дома командира 83 военных, выполнявших работы. Кроме того, там использовался военный грузовой транспорт.

"Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения", - говорит генеральный прокурор.

Командир был задержан. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн из-за "боевых" выплат. Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.