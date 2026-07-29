Почему Украине нужна не любовь Лоры Лумер, а ее разочарование Россией

У Трампа, как и у его предшественника, в кармане нет ключа к завершению российско-украинской войны

У Трампа, как и у его предшественника, в кармане нет ключа к завершению российско-украинской войны

Фото: x.com/LauraLoomer

Приезд известной американской правоконсервативной блогера Лоры Лумер в украинскую столицу воспринимался украинскими властями и освещался нашими медиа так, будто речь идет о визите должностного лица, от решений которого зависят отношения между Украиной и Соединенными Штатами.

На фоне российских баллистических атак Владимир Зеленский дал интервью Лори Лумер, а телеведущая Маричка Падалка эмоционально рассказывала активистке МАГА об украинских корнях ее еврейского дедушки.

Впрочем, определенное зерно рационализма в таком отношении есть. К словам Лоры Лумер с интересом относится сам Дональд Трамп, хотя американский президент уже не раз демонстрировал как даже самые преданные поклонники не могут повлиять на его мнение, если оно противоречит их выводам. Так кто к кому прислушивается – это еще большой вопрос. Ведь Лора Лумер и в Киеве продолжала отстаивать совершенно ложный, как мне кажется, подход радикальных консерваторов относительно невозможности продления финансовой помощи Украине. А это – главное, что могло бы результативно измениться, потому что соболезнования и слезы, как известно, на хлеб не намазать.

Поэтому миссия Лоры Лумер прежде всего не в изменении ее отношения к Украине. Она заключается в изменении ее отношения к России. С этой точки зрения приезд популярной блоггерши и конспирологии можно рассматривать как своеобразный реванш за поездку другого правоконсервативного комментатора, Такера Карлсона, в российскую столицу. Напомню, что российские медиа тогда отнеслись к приезду Карлсона с не меньшим, а то и большим энтузиазмом, чем украинцы к приезду Лумер, а интервью авторитетному в правоконсервативных кругах шоумену дал Путин.

С тех пор многое изменилось. После начала американо-израильской операции против Ирана Карлсон стал непримиримым оппонентом, даже врагом Трампа, покинувшим и движение МАГА, и республиканскую партию. Сам Трамп без энтузиазма отзывается о Путине, а его соратники опасаются называть термины не только завершения российско-украинской войны, а хотя бы возобновление малоперспективного переговорного процесса.

Изменяется и отношение консерваторов к России, больше не воспринимаемой многими как христианский "град на высотах", как последняя крепость традиционных ценностей. Лумер объявила об изменении своего отношения прямо во дворе Киево-Печерской Лавры – монастыря, несколько недель назад ставшего одним из объектов очередной российской атаки на украинскую столицу.

На самом деле, это и есть главное. С тех пор как Трамп вернулся в Овальный кабинет, я не устаю подчеркивать, что у хозяина Белого дома, как и у его предшественника, в кармане нет ключа к завершению российско-украинской войны. Тем более сейчас, когда Трамп попал в энергетическую ловушку Ормузского пролива, из которого вообще непонятно как выбраться – можно ли выбраться вообще.

Поэтому если американский президент не готов помогать Украине, а мы понимаем, что такое решение потребовало бы от него кардинального пересмотра всей философии трампизма, то пусть хотя бы не помогает России. Пусть занимает более жесткую позицию в отношении путинского режима, не питает иллюзий относительно возможности договориться с Кремлем, а он сам и его сторонники перестанут воспринимать Россию как мнимую цитадель консервативных ценностей.

Если Лори Лумер удастся убедить Трампа в уместности именно такого подхода, это будет большой шаг вперед в правильном направлении.