12:51  29 июля
$11 тысяч за побег: на границе с Молдовой задержали военного дезертира
10:39  29 июля
В Киеве двое мужчин жестоко избили прохожего до смерти – им грозит 10 лет
08:29  29 июля
В Одесской области 9-летнего ребенка на надувном матрасе унесло в открытое море
UA | RU
UA | RU
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
29 июля 2026, 11:56

Почему Украине нужна не любовь Лоры Лумер, а ее разочарование Россией

29 июля 2026, 11:56
Читайте також українською мовою
У Трампа, как и у его предшественника, в кармане нет ключа к завершению российско-украинской войны
У Трампа, как и у его предшественника, в кармане нет ключа к завершению российско-украинской войны
Фото: x.com/LauraLoomer
Читайте також
українською мовою

Приезд известной американской правоконсервативной блогера Лоры Лумер в украинскую столицу воспринимался украинскими властями и освещался нашими медиа так, будто речь идет о визите должностного лица, от решений которого зависят отношения между Украиной и Соединенными Штатами.

На фоне российских баллистических атак Владимир Зеленский дал интервью Лори Лумер, а телеведущая Маричка Падалка эмоционально рассказывала активистке МАГА об украинских корнях ее еврейского дедушки.

Впрочем, определенное зерно рационализма в таком отношении есть. К словам Лоры Лумер с интересом относится сам Дональд Трамп, хотя американский президент уже не раз демонстрировал как даже самые преданные поклонники не могут повлиять на его мнение, если оно противоречит их выводам. Так кто к кому прислушивается – это еще большой вопрос. Ведь Лора Лумер и в Киеве продолжала отстаивать совершенно ложный, как мне кажется, подход радикальных консерваторов относительно невозможности продления финансовой помощи Украине. А это – главное, что могло бы результативно измениться, потому что соболезнования и слезы, как известно, на хлеб не намазать.

Поэтому миссия Лоры Лумер прежде всего не в изменении ее отношения к Украине. Она заключается в изменении ее отношения к России. С этой точки зрения приезд популярной блоггерши и конспирологии можно рассматривать как своеобразный реванш за поездку другого правоконсервативного комментатора, Такера Карлсона, в российскую столицу. Напомню, что российские медиа тогда отнеслись к приезду Карлсона с не меньшим, а то и большим энтузиазмом, чем украинцы к приезду Лумер, а интервью авторитетному в правоконсервативных кругах шоумену дал Путин.

С тех пор многое изменилось. После начала американо-израильской операции против Ирана Карлсон стал непримиримым оппонентом, даже врагом Трампа, покинувшим и движение МАГА, и республиканскую партию. Сам Трамп без энтузиазма отзывается о Путине, а его соратники опасаются называть термины не только завершения российско-украинской войны, а хотя бы возобновление малоперспективного переговорного процесса.

Изменяется и отношение консерваторов к России, больше не воспринимаемой многими как христианский "град на высотах", как последняя крепость традиционных ценностей. Лумер объявила об изменении своего отношения прямо во дворе Киево-Печерской Лавры – монастыря, несколько недель назад ставшего одним из объектов очередной российской атаки на украинскую столицу.

На самом деле, это и есть главное. С тех пор как Трамп вернулся в Овальный кабинет, я не устаю подчеркивать, что у хозяина Белого дома, как и у его предшественника, в кармане нет ключа к завершению российско-украинской войны. Тем более сейчас, когда Трамп попал в энергетическую ловушку Ормузского пролива, из которого вообще непонятно как выбраться – можно ли выбраться вообще.

Поэтому если американский президент не готов помогать Украине, а мы понимаем, что такое решение потребовало бы от него кардинального пересмотра всей философии трампизма, то пусть хотя бы не помогает России. Пусть занимает более жесткую позицию в отношении путинского режима, не питает иллюзий относительно возможности договориться с Кремлем, а он сам и его сторонники перестанут воспринимать Россию как мнимую цитадель консервативных ценностей.

Если Лори Лумер удастся убедить Трампа в уместности именно такого подхода, это будет большой шаг вперед в правильном направлении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ США война блогер Трамп Лора Лумер
 
Подписывайтесь на RegioNews
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
На Хмельнитчине будут судить пенсионера, который напоил и совершил сексуальное насилие в отношении 15-летней девушки
29 июля 2026, 13:43
Россияне ударили по Одессе: повреждена инфраструктура
29 июля 2026, 13:28
Вонь от спиртзавода: во Львовской области люди перекрыли дорогу к границе
29 июля 2026, 13:16
Вражеский дрон ударил по гаражному кооперативу в Запорожье: раненый мужчина
29 июля 2026, 13:13
$11 тысяч за побег: на границе с Молдовой задержали военного дезертира
29 июля 2026, 12:51
Россияне ударили по АЗС в Запорожье: ранен мужчина
29 июля 2026, 12:38
В Киеве студент ранил ножом трех мужчин: один пострадавший в коме
29 июля 2026, 12:23
От бюрократии к автоматизации: ветеранам хотят упростить установление инвалидности
29 июля 2026, 11:40
Россияне ударили ФАБ-500 по Славянску: ранен мужчина
29 июля 2026, 11:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виталий Портников
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »