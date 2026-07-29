Цены на бензин снова колеблются: какие ценники сейчас на АЗС
В Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке регулярно колеблются цены на топливо. Стало известно, как ситуация изменилась в среду, 29 июля
Об этом сообщает РБК Украина, передает RegioNews.
По состоянию на 29 июля средние цены на АЗС в Украине:
- А-95 стоит от 79,90 грн/л ("Укрнефть") до 85,40 грн/л (SOCAR), а премиальные марки достигают 92,90-95,40 грн/л;
- Стандартное дизельное топливо стоит от 86,90 грн/л ("Укрнефть") до 92,90 грн/л (SOCAR), а премиальное достигает 93,90-95,90 грн/л;
- Автомобильный газ прибавил в цене WOG (+1,60 грн) и SOCAR (+1,00 грн), а общий ценник колеблется от 40,90 грн/л ("Укрнафта") до 44,50 грн/л (WOG).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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