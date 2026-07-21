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21 июля 2026, 23:15

Экс-министр обороны Федоров позвонил по телефону Сырскому

21 июля 2026, 23:15
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Фото из открытых источников
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Бывший министр обороны Михаил Федоров позвонил по телефону бывшему главкому Александру Сырскому. Накануне в СМИ активно обсуждали их конфликты

Об этом написал экс-министр обороны Михаил Федоров, передает RegioNews.

Михаил Федоров публично поздравил Михаила Драпатова с назначением на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. По его словам, это "новый воздух и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость".

Также Федоров заявил, что позвонил по телефону Александру Сырскому.

"Позвонил по телефону генералу Александру Сырскому и поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические битвы. Это уже важная часть истории Украины", - пишет Федоров.

Кроме того, в ОП отметили, что завтра, 22 июля, Зеленский и Федоров продолжат переговоры. Какую должность, возможно, может получить Федоров еще неизвестно. По словам президента, речь идет о сфере технологий.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Хмаре исполняет обязанности министра обороны.

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