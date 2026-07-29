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В среду, 29 июля, работники Нацполиции доставили в Подольский районный ТЦК и СП мужчину, который нарушил правила военного учета и ранее не прошел ВВК

Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП, передает RegioNews.

Для устранения нарушения мужчину направили на медицинский осмотр во внештатную военно-врачебную комиссию №1 при райцентре комплектования.

Около 15:30 во время обследования в кабинете хирурга военнообязанный напал на врача и нанес ей несколько ножевых ударов. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Правоохранители задержали нападающего. Следователи выясняют все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

По информации полиции, 31-летний мужчина нанес 65-летнему врачу-хирургу ножевые ранения в грудную клетку и руки.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 п. 8 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

Напомним, вечером 26 июля в Киеве во время уличного конфликта студент ранил ножом троих мужчин. Один из потерпевших находится в реанимации в состоянии комы. Нападавшего задержали, ему сообщили о подозрении.