В Днепре мужчина напал с ножом на военного ТЦК, потому что не хотел мобилизации сына

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В Днепре вынесли приговор мужчине, напавшему на военных ТЦК. Он объяснил, что пытался защитить своего сына

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

По словам мужчины, его сын после российского плена имел тяжелые травмы и потерял глаз. В марте этого года военные ТЦК остановили его сына для проверки документов. Однако во время конфликта мужчина достал складной нож и ударил одного из военнослужащих в левое бедро.

Военный ТЦК получил колото-резаную рану задней поверхности левого бедра.

На суде мужчина признал вину. Он заявил, что его схватили и удерживали, а находясь в изогнутом положении, он достал из кармана складной нож и нанес один удар потерпевшему. По его словам, он пытался оградить сына.

Суд назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел инцидент с ТЦК. Омбудсману по правам человека сообщили, что 61-летний мужчина прикован к авто наручниками.